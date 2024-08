Lazio-Milan, le probabili formazioni | I dubbi di Baroni e Fonseca

Primo big match all’Olimpico tra Lazio e Milan, biancocelesti a caccia dei tre punti casalinghi, di fronte i rossoneri di Fonseca, con l’ex romanista già in clima di esame. Una sfida con tre punti pesanti in palio, non solo per la classifica. Ancora qualche ora a disposizione per i due allenatori, queste le probabili formazioni.

Le formazioni di Lazio e Milan

LAZIO: (4-2-3-1) Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos.

MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor.