Lazio-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Archiviati i recuperi della 21° giornata, è già tempo di vigilia del 27° turno di Serie A. Nell’anticipo del venerdì sarà big match fra Lazio e Milan. In palio punti importanti per l’Europa.

I biancocelesti sono reduci da una brutta sconfitta per 2-1 arrivata sul campo della Fiorentina. Sarri potrebbe recuperare Zaccagni e Gila, mentre tiene banco il ballottaggio fra il capitano Immobile e Castellanos. Per i rossoneri, che vengono dal pareggio contro l’Atalanta, sono quasi certi della convocazione Tomori e Kalulu, ma il posto da titolare dovrebbe essere affidato a Gabbia, con accanto uno traThiaw e Kjaer. L’unico ballottaggio per Pioli è a centrocampo.

Lo scorso anno furono i capitolini a vincere con un netto 4-0. La partita con fischio d’inizio alle 20.45 sarà visibile su DAZN.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli