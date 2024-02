Lazio, nervi tesi fra Lotito e Sarri

Maurizio Sarri ha portato i giocatori e il suo staff in un ristorante vicino a Formello, dopo lo scontro di martedì mattina, per risollevare il morale della squadra.

Lazio, Lotito e Sarri sempre più distanti

I biancocelesti devono impegnarsi in campionato al di là dei risultati contro il Bayern in Champions League e la Juventus in Coppa Italia. La Lazio è uscita dall’Europa solo cinque volte nelle 19 stagioni dell’era Lotito. Nel frattempo, a Formello, si è consumata una spaccatura tra il presidente e l’allenatore. Fabiani sta facendo da mediatore, soprattutto dopo che le dichiarazioni di ieri del presidente hanno fatto infuriare i tifosi. Secondo Il Messaggero, Lotito è frustrato per la gestione dell’allenatore nelle ultime partite, il quale per adesso non può far diversamente visto gli infortuni. Per questo, sarà importante recuperare una sorta di turnover per le prossime partite.