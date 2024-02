Lazio, Sarri mai così male dal 2006 | I numeri in carriera dell’allenatore biancoceleste

Non una stagione impeccabile per la Lazio di Maurizio Sarri. La Champions tiene a galla le speranze biancocelesti ma in campionato la situazione è preoccupante. La sconfitta arrivata contro la Fiorentina è la decima nel campionato di Serie A, la tredicesima stagionale se si considerano tutte le competizioni. Come riporta il Corriere della Sera, a febbraio il tecnico toscano ha già eguagliato lo stesso numero di insuccessi subiti nelle due annate precedenti sulla panchina biancoceleste, ma quello che preoccupa è il trend di prestazione che la squadra non riesce ad invertire. Di questo passo l’allenatore biancoceleste rischia di avvicinarsi al proprio record negativo in carriera, risalente addirittura al 2006.

Tredici sconfitte come con Empoli e Sangiovannese, Sarri vicino al proprio record negativo

Tredici sconfitte totali nel 2021/2022 in 48 incontri e tredici nel 2022/2023 in 50 partite. Numeri che sottolineano il divario di rendimento che vige quest’anno rispetto al passato, evidenziando una crisi che raramente Sarri si è trovato ad affrontare in carriera. Sempre tredici, infatti, erano le volte in cui ha perso con la Sangiovannese in Serie C e con l’Empoli al suo primo anno in Serie A. Solo una volta l’allenatore di Figline Valdarno è riuscito a fare peggio, ma per trovarla bisogna fare un enorme salto nel passato, tornando al lontano 2006 quando, in Serie B, alla guida del Pescara terminava la stagione con 17 sconfitte.