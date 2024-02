Serie B: i risultati della 27^ giornata. Questa sera in programma tre posticipi

Il programma della 27^ di Serie B si conclude questa sera

La 27^ giornata del campionato di Serie B ha riservato non poche sorprese, quella più eclatante al Barbera dove il Palermo ha perso 3-2 contro la Ternana che ora spera nella salvezza diretta, mentre i rosanero vedono allontanarsi la seconda posizione in classifica. Il Parma pareggia in casa contro il Cosenza, il Como vince facilmente il Derby contro il Lecco, mentre la Cremonese è corsara a Genova, con Falletti che fissa il 2-1 finale. Continua la sua corsa il Catanzaro che batte il Bari, e si porta a ridosso delle prime.

Martedì ore 18.15

Ascoli-Brescia 1-1: 38′ rig. P. Mendes-44′ Dickmann

Reggiana-SudTirol 1-1: 63′ Pieragnolo-72′ Odogwu

Martedì ore 20.30

Catanzaro-Bari 2-0: 4′ Vandeputte, 78′ Iemmello

Lecco-Como 0-3: 3′ Goldaniga, 21′ Bellemo, 92′ Abildgaard

Palermo-Ternana 2-3: 19′ Lund, 95′ Brunori-10′ Pereiro, 64′ Pyythia, 74′ Raimondo

Parma-Cosenza 1-1: 2′ Cyprien-40′ Camporese

Sampdoria-Cremonese 1-2: 13′ Ghilardi-5′ Johnsen, 70′ Falletti

Mercoledì ore 20.30

Pisa-Modena:

Spezia-FeralpiSalò:

Venezia-Cittadella: