Lazio, aggiornamento condizioni di Milinkovic

Il centrocampista serbo durante l’allenamento odierno ha saltato la partitella finale

AGGIORNAMENTO ORE 18.55

Annullati gli accertamenti per Milinkovic, il serbo non si recherà in Paideia, non effettuerà nessun controllo al ginocchio. Scongiurati problemi di rilievo per il classe ’95, come riporta Sky Sport si è trattato solo di una botta.

Ore 13.00

In casa Lazio destano preoccupazione le condizioni di Milinkovic Savic. Stando a quanto riporato da Sky Sport il serbo è atteso in clinica Paideia per effettuare accertamenti ad un ginocchio. Il classe ’95 ha svolto tutta la sessione di allenamento mattutino, salvo poi saltare la partitella finale. Dita incrociate in casa Lazio , Inzaghi spera in notizie confortanti al riguardo per continuare a preparare la squadra in vista della ripresa del campionato.