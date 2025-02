C’è il rientro di Tavares dal primo minuto per la Lazio. Difesa con Gila e Romagnoli. In mezzo al campo Guendouzi accanto a Rovella. In avanti Castellanos, supportato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Nel Monza c’è Mota come punta, con Ciurria e Vignato alle sue spalle.

Lazio – Monza, le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.