Lazio Napoli, risultato, tabellino e highlights del match

Zero gol e poche emozioni nello scontro diretto dell’Olimpico per la zona Europa. Lazio e Napoli si annullano a vicenda e danno vita a uno 0-0 che non cambia più di tanto la classifica delle due squadre. I biancocelesti salgono infatti a quota 34 punti e agganciano momentaneamente la Fiorentina, a -2 dall’Atalanta quarta, mentre i campani avanzano a 32.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (71′ Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (76′ Vecino), Cataldi (84′ Rovella), Luis Alberto; Isaksen (84′ Pedro), Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri. A disposizione: Kamada, Casale, Hysaj, Sepe, Mandas, Ruggeri, Fernandes.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme (60′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (84′ Dendoncker), Mario Rui (77′ Mazzocchi); Politano (84′ Lindstrom); Raspadori (77′ Ngonge). All. Mazzarri. A disposizione: Contini, Idasiak, Lindstrom, Dendoncker, D’Avino, Gioielli.

Ammoniti: Demme, Gila