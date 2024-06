Lazio, nel mirino Cabal del Verona

I biancocelesti sono in cerca di un terzino sinistro in vista della prossima stagione

Come riporta il “Corriere dello Sport”, la Lazio nei prossimi mesi dopo l’acquisto di Tchaouna, dovrà procurarsi anche un attaccante, un centrocampista e un terzino sinistro.

Lazio, caccia al terzino sinistro

Secondo il “Corriere dello Sport” di oggi, il primo nome per la fascia sinistra sarebbe quello di Juan David Cabal, che quest’anno si è rivelato uno dei giocatori più sorprendenti del Verona. La richiesta di Seti per il classe 2001 sarebbe di circa 10 milioni. Tuttavia, non sarebbe l’unico nome sulla lista. Nelle ultime ore, è diventato popolare anche il nome di Josh Doig, retrocesso con il Sassuolo. Ha una valutazione inferiore, ma su di lui ci sarebbe l’interesse della Roma di De Rossi.