Giovanni Martusciello è il nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico, dopo aver consegnato le dimissioni alla Lazio, è diventato allenatore dei granata. Adesso tre giocatori della Lazio potrebbero seguire l’allenatore alla Salernitana.

Lazio, tre giocatori verso la Salernitana

Ieri l’ex vice-Sarri si è dimesso ufficialmente dal club di Claudio Lotito, legandosi, subito dopo, al club campano, che nella prossima stagione giocherà in Serie B. Durante la conferenza di presentazione del nuovo tecnico, il ds dei Cavallucci Marini, Petrachi, ha dichiarato che sono a lavoro con la Lazio anche sul versante mercato.

La Salernitana lavoro al passaggio di André Anderson. Non solo trattativa per il brasiliano, in ballo ci sarebbero anche Federico Magro, che appartiene alla Primavera laziale ed è un classe 2005; poi ci sarebbe anche l’attaccante 22enne Gabriele Artistico, che la Lazio ha prelevato pochi giorni fa dalla Virtus Francavilla, in serie C. Il calciatore ha firmato con i biancocelesti un quadriennale e sarà sicuramente girato in prestito.