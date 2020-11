Lazio, buone notizie per Inzaghi: Luiz Felipe negativo al tampone

Il difensore biancoceleste potrebbe presto tornare a disposizione. Oggi può ottenere l’idoneità sportiva

Dopo la confortante vittoria di campionato contro il Crotone, Simone Inzaghi sta per riabbracciare Luiz Felipe. Il difensore, risultato positivo al tampone dopo la partita contro la Juventus, in queste minuti sta svolgendo le visite presso la clinica Paideia per ottenere l’idoneità sportiva. Luiz Felipe ha quindi interrotto l’isolamento e dopo l’ok da parte dei medici potrà tornare ad allenarsi con i compagni e quindi a rendersi disponibile per la sfida di Champions League contro lo Zenit.