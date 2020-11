Lazio, caso Peruzzi: la squadra si schiera, ecco la strategia di Lotito

Il club manager non si vede dal 20 ottobre, la squadra si schiera e intanto si attende un incontro con la società

Dopo la deludente sconfitta rimediata in casa contro l’Udinese, l’ambiente Lazio ha bisogno di ricompattarsi. L’uomo giusto potrebbe essere Angelo Peruzzi, club manager biancoceleste almeno fino al 20 ottobre. Poi, a causa di alcune divergenze con il presidente Lotito sul caso Luis Alberto non si è fatto più vedere a Formello. Inzaghi e la squadra si sono schierati a favore di Peruzzi; l’ex portiere è troppo importante all’interno dello spogliatoio ed è diventato una figura imprescindibile. Come riportato da Il Messaggero l’obiettivo è quello di far riavvicinare le parti. L’incontro chiave dovrebbe avvenire tra giovedì e venerdì, dopo la delicata sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund che può portare la qualificazione agli ottavi. Peruzzi non si è visto nemmeno ieri e difficilmente partirà in Germania con la squadra.