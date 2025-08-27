La Lazio prova a fare tesoro di quanto ha già a disposizione nel proprio organico. Sarri prova a costruire una squadra che darà il massimo nonostante non sia arrivato nessun rinforzo questa estate. Intano la società prova anche a trattenere i giocatori presenti, per evitare di avere lacune nei vari reparti. Nelle ultime ore sirene parmesi per Noslin.

Lazio, Noslin resta, rifiutata l’offerta del Parma

La Lazio potrebbe fare cassa con Noslin, in questa ultima settimana di mercato per lui si è fatto avanti il Parma. Prestito oneroso a 1,5 milioni di euro e diritto di riscatto. La Lazio ha detto no. Prezzo e formula non convincenti. L’orientamento, come era emerso prima di Ferragosto, è tenerlo a Formello.

Nonostante lo spazio per lui sia stato poco nella scorsa stagione, Baroni ha preferito sfruttare altri giocatori, l’attaccante quest’anno potrebbe tornare utile a Maurizio Sarri. La Lazio potrebbe non riuscire a fare mercato neanche il prossimo gennaio, quindi un attaccante in più alla Lazio può servire. Nei prossimi mesi potrebbero esserci delle emergenze o delle assenze dovute alle Nazionali, come quella di Dia, convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa. Al momento la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere Noslin. La società di Lotito ha in lista solo due possibili uscite: Basic e Gigot, perché entrambi non rientrano nel progetto di Sarri.