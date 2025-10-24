Non si fermano gli infortuni e gli stop alla Lazio. Nella seduta mattutina si è fermato Nuno Tavares. L’ex Arsenal ha accusato un fastidio muscolare che ora preoccupa Sarri e lo staff.

Lazio, stop per Tavares

Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali che stabiliranno gli eventuali tempi di recupero. Sarebbe il decimo stop muscolare dall’inizio della stagione della Lazio. Per lui potrebbe trattarsi solo di uno stiramento, ma potrebbe restare lo stesso ai box per evitare ulteriori problemi.

Oggi a Formello occhi puntati quindi sulle condizioni di Nuno Tavares. Le prime sensazioni non sono positive e se fosse confermato lo stop muscolare il portoghese tornerebbe solo dopo la prossima sosta per le nazionali. Contro la Juventus non ci sarà nemmeno Pellegrini, ancora alle prese con il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro accusato contro il Genoa.In campo contro i bianconeri sulla fascia sinistra dovrebbe esserci uno tra Marusic e Hysaj, con Lazzari sulla destra. Maurizio Sarri dovrà contare ai box anche Castellanos, Cancellieri, Rovella e Dele-Bashiru. Un periodo difficile che continua a non dare tregua ai biancocelesti.