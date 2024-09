Lazio, nuovo record di goal in Europa: i dettagli

Quello che abbiamo visto ieri sera ad Amburgo è una Lazio che affronta la partita in un modo molto diverso rispetto a quanto fatto finora in campionato. In 90 minuti non sono stati subiti gol, soprattutto all’inizio di ogni tempo.

Lazio, un déjà-vu inatteso

La bella tripletta dei primi 45 minuti è stata la prestazione perfetta che Baroni aveva sognato. Il “Corriere dello Sport” di oggi ripercorre l’ultima volta in cui la Lazio ha segnato almeno tre gol nel primo tempo in una trasferta europea. Era il dicembre del 2012 e i biancocelesti erano impegnati nella fase a gironi di Europa League contro il Maribor. In quella partita la squadra di Petkovic vinse 4-1.