Lazio, offerta per Noslin | Le cifre e i dettagli

I biancocelesti trattano per prendere l'attaccante del Verona, che ha fatto vedere ottime cose nella stagione appena conclusa.

La Lazio ha già preso Tchaouna della Salernitana, manca solo l’ufficialità. Nel reparto offensivo però ci si aspettano diverse partenze, quindi Fabiani continua a lavorare su alcune piste. Oltre a Bazdar e Stengs, l’attaccante più vicino ai biancocelesti in questo momento è Tijjani Noslin del Verona, uno dei protagonisti della salvezza degli scaligeri. L’olandese classe ’99 ha realizzato 5 gol e 4 assist in 17 partite in Serie A, attirando l’interesse di numerose squadre.

L’offerta della Lazio per Noslin

Secondo il Corriere dello Sport la Lazio ha già fatto una prima offerta da 12 milioni di euro per Noslin, ma il Verona ne chiede almeno 15. Negli ultimi anni molti affari si sono conclusi fra le due squadre: Zaccagni, Cancellieri, Casale. L’ottimo rapporto tra Lotito e Setti fa sì che non sia così difficile trovare un accordo che porti Noslin alla Lazio.