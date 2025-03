Il centravanti ex rossoblù è stato un grande attaccante per il campionato di Serie A ed ora, Alberto Gilardino, dopo l’esperienza sfortunata al Genoa, è alla ricerca di qualcosa di nuovo e di ancora più impegnativo. L’ex centravanti infatti potrebbe presto avere una grande svolta nella sua carriera da tecnico proprio con una squadra italiana, la Lazio. La notizia è filtrata da poco. Il futuro di Baroni è incerto, soprattutto in virtù degli ultimi risultati. La società pensa ad un valido sostituto.

Lazio, Gilardino verso la panchina

La Lazio che ha grossi problemi e sta faticando a centrare l’obiettivo Champions League con Baroni potrebbe cambiare allenatore a fine stagione. In caso di fallimento, stando a quanto riportato da La Repubblica, potrebbe arrivare proprio l’ex attaccante ed allenatore dei rossoblù che costituirebbe una valida opzione per provare a risollevare le sorti dei capitolini.

L’ex campione azzurro è stato esonerato dal Genoa qualche mese fa che si può liberare senza problemi per la prossima stagione, con la speranza che possa rimettere le cose a posto. Intanto i prossimi due mesi saranno decisivi per la squadra di Formello, e per Baroni, specialmente se non dovesse centrare la qualificazione in Europa. Nel caso si tiene pronto l’allenatore classe ’82, che, predilige il 3-5-2, e in carriera ha finora guidato Rezzato, Pro Vercelli, Siena e Genoa.