Italia, le prove di 3-5-2 di Luciano Spalletti

Italia, Cambiaso ancora non in gruppo

Luciano Spalletti torna sul campo della Pinetina, sua casa durante l’esperienza nerazzurra. Prove di formazione in vista della Germania per il commissario tecnico azzurro, pronto a ricominciare dal 3-5-2. Difesa affidata a Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. In mezzo al campo c’è Rovella, supportato da Tonali e Barella. Fasce a Politano e Udogie, con Cambiaso non ancora in gruppo. In avanti la coppia composta da Raspadori e Retegui, in alternanza con Moise Kean. Nella gara amichevole contro i giovani dell’Inter in campo la restante parte della squadra. Domani in conferenza il CT e Gianluigi Donnarumma.