A distanza di un anno dalla partita che lanciò la Lazio nella cavalcata alla conquista della Champions League, e che metteva fine alla questione del giocare senza Immobile, i biancocelesti subiscono una brutta battuta d’arresto contro il Bologna. Ma a preoccupare i tifosi è il calo che la squadra ha avuto.

Non solo la crisi di Immobile

Come riportato dalla “Lazio siamo noi“, non è solo una questione legata alla crisi di Immobile, o ai singoli che non stanno rendendo al massimo, ma a mostrare un netto calo della squadra di Sarri sono i numeri. Infatti, il primo dato che dimostra un netto peggioramento è quello delle sconfitte 12 su 50 partite lo scorso anno in tutte le competizioni, mentre quest’anno sono già 6 su 14. Anche la classifica è peggiorata, i biancocelesti a questo punto della stagione occupavano la terza posizione con 24 punti conquistati, mentre ora si ritrovano all’ottavo posto con solo 16 punti. Considerando le ambizioni del club non è un buon risultato, anche se a pesare sono le sconfitte soprattutto con Lecce e Genoa. Anche nella fase realizzativa i biancocelesti mostrano un calo drastico, lo scorso anno i gol erano 23, mentre quest’anno sono soltanto 13 le reti messe assegno. Il reparto difensivo non è da meno, con soli 5 gol subiti nel campionato scorso, mentre sono già 13 in questo. Una squadra che al momento non sta rispettando le attese dovute alla conquista del secondo posto della scorsa stagione. Ma ora la Lazio ha bisogno di un netto cambio di passo, le altre non aspettano.