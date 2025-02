La Lazio, dopo un periodo di grandi risultati e prestazioni con risultati eccellenti, ha avuto un evidente calo. Il cambiamento della squadra biancoceleste nel corso della stagione è così evidente che è come se si trattasse di due squadre diverse.

Lazio in calo: media punti da 2.06 a 1.45

Il fattore scatenante del calo delle prestazioni della rosa di Baroni sembra essere stato il match disputato contro l’Inter all’Olimpico, infatti, nel corso della partita, terminata 0-6, la Lazio aveva sofferto molto. Sembra che la sconfitta contro i nerazzurri non sia mai stata veramente superata, infatti, nelle 11 giornate di Serie A successive, la squadra biancoceleste, ha ottenuto soltanto 16 punti, inoltre, la media di 2.06 delle prime 15 partite è scesa a 1,45. La differenza tra le due parti di stagione è visibile anche dal fatto che seppur vincendo i prossimi scontri, vale a dire i match contro Milan, Udinese, Bologna e Torino, la Lazio arriverebbe a 28 punti conquistati dalla 16a ella 30a giornata, cioè meno di quelli ottenuti fino a Lazio-Inter.

La formazione di Baroni, attualmente piazzata al quinto posto della classifica con 47 punti, 10 in meno della capolista (Inter). I biancocelesti hanno come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre la squadra capitolina, a differenza di quanto fatto in Serie A, in Europa ha brillato come poche e adesso è attesa per gli ottavi di finale, dove l’avversario preso ai sorteggi è il Victoria Plzen.