Dopo aver sbandato in campionato contro la Salernitana, la Lazio di Sarri ha ritrovato la luce. Infatti, nella serata di Champions League i capitolini non solo hanno ritrovato i gol di Ciro Immobile, ma anche tre punti che gli hanno consentito di qualificarsi al prossimo turno della competizione. A fine partita, l’attaccante ha preso anche molti elogi.

Ravanelli: “In area Immobile diventa devastante”

Il capitano biancoceleste che con molto stupore era stato lasciato fuori dalla formazione iniziale da Sarri, nel momento del suo ingresso in campo ha fatto la differenza. Dettaglio che non è sfuggito a Ravanelli, che hai microfoni di “Mediaset” ha commentato così la sua prestazione: “Ha dimostrato grande personalità e attaccamento. Stare fuori in una partita determinante è un brutto colpo; invece, è entrato in campo e ha dimostrato con la sua classe di poter trasformare la partita nella sua grande serata. In area Immobile diventa devastante”.