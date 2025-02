Lazio, rebus portiere: capire chi difenderà la porta biancoceleste

A Formello è tempo di riflessioni importanti, soprattutto per quanto riguarda il futuro portiere che difenderà la Lazio. Tra le valutazioni fatte dello staff di Baroni sono coinvolti Mandas e, soprattutto, Provedel.

Lazio, al momento confermato Provedel, ma occhio al futuro

Gli ultimi episodi che hanno visto coinvolto il portiere biancoceleste, come il doppio errore sul primo gol del Napoli nel big match dello scorso sabato che è costato tanto alla squadra in termini di serenità generale, nella partita, e ovviamente in termini di risultato, ha fatto riflettere. Nell’immediato post partita il tecnico toscano aveva difeso il numero 94 capitolino e ribadito le gerarchie, Provedel è il portiere titolare.

La conferma della posizione del portiere devono anche trovare una reazione e una risposta sul campo. La società, intanto, ha già fatto tante considerazioni dopo il pareggio maturato contro la formazione di Antonio Conte. La società laziale avrebbe chiesto chiaramente a Baroni di trovare un rimedio. Il secondo portiere, Mandas, osserva e spera di trovare maggiore spazio. Il portiere greco quando ha avuto occasione ha dimostrato le sue qualità. Intanto, per lui, è vicino il rinnovo per il portiere greco classe 2001 è solo da firmare. Il campo è invece un rebus da decifrare. Tanti gli impegni biancocelesti, un’alternanza potrebbe giovare anche allo stesso Provedel, in difficoltà nelle ultime uscite. Un’altalena, quella che coinvolge i due portieri, che non può però protrarsi per sempre. E, soprattutto, che rischia di danneggiare ulteriormente la squadra di Baroni nel lungo periodo.