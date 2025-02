Giovedì 20 febbraio la Roma giocherà contro il Porto il ritorno dei playoff di Europa League. Chi passa accederà agli ottavi e potrà incontrare la Lazio. Il possibile derby europeo anima romanisti e laziali e Claudio Lotito non ha perso occasione di lanciare una frecciatina ai rivali giallorossi.

Lazio, Lotito: “Noi qualificati. La Roma ancora no, vedremo”

La Lazio è in attesa di conoscere la prossima avversaria agli ottavi di Europa League, venerdì 21 ci sarà il sorteggio a Nyon, ma prima dovranno concludersi i playoff che vedono impegnata, tra le altre, la Roma.

I giallorossi, qualora dovessero battere il Porto all’Olimpico giovedì, si candidano a essere i possibili rivali dei biancocelesti. Il derby capitolino in Europa è argomento caldissimo da entrambe le parti.

Sul possibile derby europeo si è espresso il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito che con ironia ha lanciato una frecciatina a Ranieri e ai suoi giocatori: “Derby in Europa? Intanto noi siamo qualificati, loro ancora devono qualificarsi. Poi vedremo”, questa l’esternazione del patron. La Lazio in virtù del primo posto conquistato nella fase a campionato dell’Europa League è già agli ottavi di finale. Un cammino trionfante per i ragazzi di Baroni, al contrario di quello della Roma.