La Roma di Claudio Ranieri è pronta ad ospitare il Porto dopo la prima sfida disputata in trasferta. Dopo l’importante vittoria contro il Parma mister Ranieri si è subito rimesso al lavoro per preparare al meglio la gara di ritorno di Europa League. All’andata l’incontro è terminato senza vincitori, tutto da rifare a Roma.

Roma, attenzione ai diffidati in vista del futuro in Europa

Per capire il futuro della Roma in Europa League bisognerà attendere a giovedì. Si deciderà tutto nella gara di ritorno, con la Roma che avrà la possibilità di sfruttare il fattore campo. Diverse tuttavia le difficoltà per l’allenatore giallorosso alle prese con diverse defezioni, tra infortuni e squalifiche. Ranieri non potrà fare affidamento su Cristante e Saelemaekers, entrambi squalificati. L’italiano ha rimediato un cartellino rosso durante la partita d’andata mentre il belga salterà l’incontro in quanto ammonito da diffidato. Non prenderà parte alla sfida nemmeno Devyne Rensch, fermo per infortunio rimediato nella gara contro il Venezia.

Particolare attenzione ai diffidati. All’andata sono stati sei gli ammoniti totali (più l’espulsione di Cristante e di un collaboratore di Ranieri). La Roma dovrà fare maggiore attenzione giovedì sera per non aggravare la situazione, anche perché cinque giocatori sono a rischio squalifica.