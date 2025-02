Dybala e Soulé, due talenti ‘made in Argentina’ su cui la Roma può fare affidamento per per il presente e il futuro.

La gara di giovedì contro il Porto, ritorno del playoff di Europa League, rappresenterà l’impegno, al momento, il più importante della stagione per la Roma. Con l’eliminazione dalla Coppa Italia e la zona europea ancora distante in campionato, l’obiettivo principale di Ranieri e dei suoi uomini è quello di sconfiggere il Porto per portare ulteriori incassi alla società.

Roma, la coppia albiceleste per il presente e il futuro

Finora la Roma ha incassato 6,41 milioni di bonus Uefa, a cui aggiungere la quota parte di ranking e market pool. Arrivare fino alla fine del torneo vorrebbe dire aggiungere 21,4 milioni di premi. A questi bisogna poi sommare 5 incassi top. Oltre all’aumento della quota legata proprio a ranking e market pool, per un potenziale ulteriore incasso di 40 milioni. Senza contare che la vittoria della coppa qualificherebbe la Roma in Champions.

Si studia per sconfiggere il Porto dopo la gara di andata di giovedì scorso. Il mister potrebbe schierare la coppia albiceleste all’Olimpico. I due hanno molto in comune il tecnico potrebbe convincersi e provarli insieme sul campo. La Roma potrebbe fare affidamento su Dybala e Soulé per per il presente e il futuro. Se il primo è ormai da 3 stagioni il leader tecnico della squadra, il secondo, arrivato in estate, sta trovando solo ora quella fiducia che gli era mancata nei primi mesi in giallorosso. Chissà che contro il Porto Ranieri non possa decidere di schierarli entrambi.