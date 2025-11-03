Lazio, record-Provedel: ancora una volta il portiere è il migliore in campo

Il vero eroe della Lazio continua ad essere Provedel. Il portiere dei biancocelesti in questa stagione continua a macinare record. Provedel in due mesi è tornato a essere il leader silenzioso della Lazio. Con le sue parate ha restituito solidità alla squadra di Maurizio Sarri.

Lazio, il record di Provedel

La formazione di Formello, che nelle prime nove giornate di campionato ha già collezionato cinque clean sheet, gli ultimi tre sono consecutivi. La sua imbattibilità è arrivata a 270 minuti. La formazione capitolina, grazie al suo portiere che non subisce gol dal match contro il Torino del 4 ottobre, ha avuto una serie di partite senza subite gol: senza reti contro Atalanta, Juventus e Pisa.

Il portierone italiano, 31 anni, sta confermano la sua rinascita in questa stagione: 38 parate in Serie A, più di qualsiasi altro portiere, molte delle quali decisive. A Bergamo ha salvato la Lazio su Lookman, contro la Juventus ha respinto il colpo di testa di Thuram e con il Pisa ha negato il gol a Moreo. Interventi che hanno segnato il ritorno di un Provedel più sicuro, reattivo e determinante dopo un avvio complicato. La Lazio dovrà andarne orgogliosa, ma soprattutto dovrà lavorare duro per tenerselo stretto.