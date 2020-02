Lazio regina dei rigori? Si, ma solo 4 hanno inciso sul risultato

Tante le polemiche relative ai penalty assegnati alla Lazio. In totale i biancocelesti hanno usufruito di 14 calci di rigore di cui 11 sono stati realizzati

La Lazio continua la sua cavalcata trionfale verso i piani alti della classifica. La formazione di Inzaghi che oggettivamente ha una rosa più ristretta rispetto alle competitors Juventus e Inter, ma riesce a sopperire a questa mancanza con un gioco di squadra organizzato e a tratti spettacolare. Con la vittoria contro il Genoa, i capitolini sono arrivati a 20 risultati utili consecutivi, frutto di ben 16 vittorie e 4 pareggi. Una striscia da record, che comunque non basta per azzerare alcune dicerie che ruotano attorno alla compagine romana. Il capo d’accusa riguarda i tiri dal dischetto di cui Immobile e compagni hanno usufruito nel corso del campionato, che in totale sono stati 14. Sicuramente si tratta di un numero elevato, suffragato però dalla vena offensiva della squadra di Simone Inzaghi e dal presupposto che in quasi i tutti i casi si è trattato di episodi incontrovertibili su cui c’è davvero poco da discutere.

I rigori che hanno influito sui risultati della Lazio

A prescindere da ciò, al contrario di quanto si possa pensare molti di questi non hanno inciso sui risultati dell’aquila. Partendo dal principio il rigore concesso a Ferrara con la Spal non ha portato punti visto che i capitolini si sono poi fatti rimontare. A Bologna invece, il tentativo di trasformazione di Correa si è infranto sulla traversa e la Lazio non è riuscita a portare a casa la vittoria. Per trovare i primi due rigori realmente determinanti bisogna arrivare a Lazio-Atalanta. Sotto di tre reti, i padroni di casi hanno usufruito di due tiri dal dischetto. In entrambi i casi Immobile è riuscito a battere Gollini e a regalare un punto d’oro e una gran dose d’autostima ai suoi. Successivamente la Lazio ha sbancato Firenze, ma Caicedo non è riuscito a chiudere prima il match facendosi ipnotizzare da Dragowski. Stessa sorte per Immobile in Lazio-Juventus. Anche stavolta a far strozzare l’urlo in gola è stato un portiere polacco, nella fattispecie Szczęsny.

Nelle partite con Torino, Udinese e Sampdoria, i biancocelesti hanno avuto un pieno controllo dei match e i calci di rigore sono arrivati già in situazione di vantaggio (in alcuni casi ampiamente abbondante). Medesimo discorso o quasi per il match contro il Lecce, dove il penalty di Immobile ha decretato il momentaneo 3-1, anche se ad onor del vero la partita con i salentini è stata decisamente più tirata ed incerta. Per ritrovare dei rigori decisivi bisogna menzionare Brescia-Lazio e Lazio-Inter. Sotto di una rete, l’aquila è riuscita a pareggiare con due massime punizioni, che poi hanno dato il via a delle grandi rimonte. Dunque, in totale sono 4 i rigori che hanno permesso ai romani di fare punti, ma si sa, alimentare polemiche futili è lo sport preferito in Italia.