La firma sul rinnovo del contratto tarda ad arrivare. Inzaghi è in scadenza ma questa settimana potrebbe essere quella decisiva

Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato il contratto con la Lazio. L’allenatore piacentino vuole proseguire l’avventura da allenatore sulla panchina biancoceleste ma il presidente Lotito sta ancora temporeggiando. Secondo quanto riportato nella rassegna stampa di Radiosei, questa dovrebbe essere la settimana decisiva per capire quale sarà il futuro di Inzaghi e della Lazio.

Al momento c’è una distanza economica. Sembra che quella frattura che si era creata lo scorso dicembre si sia risanata, questo grazie anche ai risultati importanti ottenuti come il passaggio dei gironi di Champions League. Lotito avrebbe messo sul piatto un triennale da 2,4/2,5 milioni più eventuli bonus in caso di piazzamento nelle prime quattro o sei posizioni della classifica. Inzaghi chiede un ingaggio più alto e spinge anche per avere un adeguamento contrattuale per il suo staff. La volontà di proseguire insieme è comune ma la firma non è ancora è arrivata. Probabilmente, Lotito è convinto che alla fine riuscirà a convincere Inzaghi alle sue condizioni conoscendo le intenzioni ormai note del tecnico. Il rischio di perderlo c’è, soprattutto se una big dovesse andare incontro ad una stagione fallimentare e il nome del piacentino è in cima alla lista di molti presidenti.

