Lazio, rivoluzione rosa: tutti i nomi per il mercato estivo

In estate si prospetta una rivoluzione in casa Lazio. Già sicuri gli addii di Felipe Anderson e Luis Alberto, Pedro sembra in partenza e anche Immobile e Zaccagni non hanno ancora risolto la loro situazione contrattuale.

Tutti i nomi per il mercato estivo della Lazio

Secondo le informazioni riportate dal Corriere dello Sport in estate la Lazio cercherà almeno 3-4 rinforzi, e molti nomi stanno già circolando. Il primo è Rocco Vata, trequartista o ala del Celtic classe 2005. Della Salernitana piacciono Loum Tchaouna e Boulaye Dia, entrambi attaccanti che potrebbero arrivare ad un costo contenuto. Per la difesa i biancocelesti si sono interessati a Mauro Perkovic, terzino e difensore centrale del 2003 della Dinamo Zagabria.