Lazio, due big europee su Luis Alberto | Tanti i club interessati al ‘Mago’

Sono passati giorni da Lazio-Salernitana, ma evidentemente le parole di Luis Alberto ancora echeggiano nell’aria. La Lazio è stata chiara a riguardo: il giocatore sarà libero di partire qualora trovasse una squadra che possa pagare il cartellino.

Luis Alberto, quanta fila: Marsiglia e Atletico Madrid si mettono in coda

Come riportano molti giornali francesi, si sarebbe acceso l’interesse del Marsiglia per Luis Alberto. Il presidente del club francese aveva già sondato in passato la pista che conduce al Mago e, adesso, si potrebbe provare un ulteriore assalto. Secondo invece il portale Relevo, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid sul fantasista della Lazio, che non ha mai negato la voglia di tornare a giocare in patria un giorno. Dopo gli interessi di Siviglia e Cadice nei mesi scorsi, quella di Simeone potrebbe la squadra giusta per aprirgli nuovamente le porte de LaLiga.