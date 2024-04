In caso d’addio a titolo gratuito dalla Capitale, Marotta e Ausilio potrebbero invece finire per rivolgere più di un semplice pensiero nei confronti del forte centrocampista spagnolo. Luis Alberto vicino all'Inter

Luis Alberto a fine stagione molto probabilmente finirà per separarsi dalla Lazio. Una lunga storia quella in biancoceleste, qui il giocatore ha trascorso otto stagioni a difesa di questi colori. Il giocatore è stato accostato soprattutto al campionato saudita, ma è un pupillo di Simone Inzaghi, potrebbe aprirsi uno spiraglio verso Milano.

Inter, Luis Alberto potrebbe ricongiungersi con Inzaghi

A parlare del possibile addio è stato lo stesso giocatore della Lazio, quando al termine della gara contro la Salernitana, quando la formazione guidata da Igor Tudor si è imposta per 4-1 contro i campani. L’ex Malaga, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato: “Non farò più parte del progetto Lazio a partire dal prossimo anno, ho già chiesto la rescissione al club. Non voglio più prendere un solo euro, è giunto il momento di farmi da parte”.

L’entourage del centrocampista spagnolo è già a lavoro per trovare una giusta sistemazione al proprio assistito. Nelle ultime ore si è parlato di Luis Alberto che potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter stesso tramite agenti. Simone Inzaghi lo ha sempre elogiato e guidato, ora alla guida tecnica del club meneghino, potrebbe chiamarlo ad allenarsi con i nerazzurri ad Appiano Gentile. In scadenza di contratto, il giocatore potrebbe dire addio al club di Lotito a titolo gratuito, in questo caso Marotta e Ausilio potrebbero finire per rivolgere più di un semplice pensiero nei confronti del forte centrocampista spagnolo.