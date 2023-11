Lazio-Roma: l’aquila pronta a sfidare la lupa

Sarri contro Mourinho, giallorosso contro biancoceleste, aquila contro lupa. Manca un solo giorno al derby della Capitale. Quello di domani sarà il derby di Roma numero 181 considerando tutte le competizioni, il 159° in Serie A: per quel che riguarda il campionato guidano il bilancio i giallorossi, con 56 vittorie a 42, mentre 60 sono i pareggi. La Lazio ha vinto negli ultimi due derby di Serie A contro la Roma, non subendo alcun goal, ed è imbattuta negli ultimi 6 derby giocati in casa.

Come ci arrivano Lazio e Roma al derby

Lazio e Roma arrivano al derby divise da un solo punto. I biancocelesti hanno battuto il Feyenoord nella sfida di Champions League, anche se nell’ultima giornata di A sono usciti sconfitti dal match contro il Bologna. La Roma spera di rifarsi dopo la prima sconfitta europea stagionale contro lo Sparta Praga, la quale ha un po’ spento l’entusiasmo post vittoria all’ultimo secondo contro il Lecce.

Per quel che riguarda la tenuta fisica, sia Roma che Lazio hanno alcune preoccupazioni. Luis Alberto si è allenato a parte, mentre a Zaccagni è stato concesso un giorno di riposo e molto probabilmente non ci sarà per un problema al ginocchio. Mourinho dovrà fare a meno di Kumbulla e Smalling, ma ha ritrovato Pellegrini e Spinazzola, con quest’ultimo che punta ad una maglia da titolare.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho