Roma, niente conferenza per Mourinho in vista del derby

Dopo il botta e risposta, non ci sarà nessuna conferenza stampa in vista del derby per Josè Mourinho.

Lazio-Roma, niente conferenza per Mou e Sarri

E’ questo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, che svela come questa scelta sia stata fatta per calmare gli animi proprio per domenica, con la Roma che arriva dalla sconfitta di Europe League di Praga. Così come Mourinho anche Maurizio Sarri non parlerà a Formello e resterà insieme ai suoi calciatori, che probabilmente saranno caricati e supportati durante l’allenamento dei biancocelesti.