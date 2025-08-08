La Lazio non farà mercato in entrata, ma al momento non si occuperà neanche di cessioni. La richiesta di Maurizio Sarri alla società è stata chiara, non solo, per allenatore e presidente Nicolò Rovella diventa uno dei giocatori incedibili.

Lazio, Rovella blindato dalla società

Per ora solo la Lazio per Rovella, la clausola di rescissione è scaduta il 31 luglio, non ci sono margini per ipotizzare una cessione del centrocampista ex Juventus nel mese di agosto. Le voci di un possibile addio, soprattutto alla volta di Milano, sponda nerazzurra, sono state tante, ma Lotito e Fabiani hanno alzato un muro, muro che resterà forte ed alto fino alla fine del mercato estivo.

Lotito ha blindato il regista, e almeno fino a gennaio l’intenzione è quella di resistere ai possibili assalti della Premier League. L’intenzione della Lazio sarebbe quella di spostare la data di scadenza dell’attuale contratto dal 2028 fino al 2030, effettuando anche un ritocco dell’ingaggio. L’intenzione è quella di procedere passo dopo passo, definire con calma il nuovo accordo e formalizzare il tutto una volta che la situazione della società si sarà definitivamente sbloccata.