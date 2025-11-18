Nicolò Rovella ha deciso: si sottoporrà ad un intervento chirurgico nelle prossime 48 ore, con l’obiettivo di risolvere definitivamente la pubalgia che lo ha tenuto fuori dal campo dal derby contro la Roma. Il giocatore della Lazio non ha risolto con la terapia conservativa alla quale si era sottoposto in questi mesi.

Lazio, Rovella rientrerà nel 2026

Il centrocampista biancoceleste, che era stato costretto a fermarsi anche nella sua prima stagione alla Lazio, quando il problema alla pubalgia lo aveva tenuto fuori tra febbraio e aprile, dovrà affrontare un intervento che, salvo imprevisti, avverrà giovedì 20 novembre. La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati, e il test effettuato a Formello ha confermato che l’operazione è l’unica soluzione percorribile in questa condizione.

L’intervento richiede circa un mese di stop, il rientro del centrocampista laziale dovrebbe avvenire nel 2026, precisamente il 4 gennaio nel match contro il Napoli. Rovella è di rientrare in tempo per la sfida di Serie A contro il Napoli il 4 gennaio, sempre se il recupero procederà senza alcun ostacolo. Il centrocampista è uno dei giocatori più importanti dell’organico di Sarri e finalmente potrà tornare a disposizione del tecnico.