Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

Le scelte di Maurizio Sarri per la sfida contro i granata, in attacco spazio a Immobile

La Lazio ospita la Salernitana, le formazioni

Lazio in campo contro la Salernitana, i ragazzi di Sarri cercano la vittoria contro i granata. In attacco dovrebbe farcela Immobile, l’attaccante napoletano stringerà i denti e dovrebbe esser regolarmente in campo dal 1′, con lui Pedro e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni di Lazio-Salernitana

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Salernitana (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Bonazzoli, Simy, Ribery. All. Colantuono