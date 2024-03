Lazio, salta l’incontro con l’agente di F. Anderson | Resta viva l’ipotesi Juventus

Era prevista una riunione tra i dirigenti biancocelesti e l'agente del giocatore, che non è avvenuto. Ora la Juventus crede di poter strappare il giocatore a zero.

La Lazio pensa solamente alla partita di domani sera contro il Bayern Monaco. La possibilità di eliminare i tedeschi e approdare ai quarti di finale di Champions League è un’occasione storica per i biancocelesti, che però devono anche considerare il mercato e i giocatori in scadenza.

Felipe Anderson non ha ancora rinnovato ed è nel mirino della Juventus

Felipe Anderson ha il contratto in scadenza a giugno, e potrebbe già accordarsi con un’altra squadra. Se all’inizio dell’anno c’erano stati degli intensi contatti con la Juventus, nell’ultimo periodo sembrava che la Lazio avesse riavviato la trattativa per firmare il rinnovo con l’esterno brasiliano. Era previsto un incontro tra la società biancoceleste e l’agente del giocatore, che non è mai avvenuto, facendo infuriare l’entourage del classe ’93. Adesso la possibilità che Felipe Anderson vada alla Juventus si fa più concreta, anche se è ipotizzabile che la Lazio proverà ad organizzare un’altra riunione per risolvere la situazione.