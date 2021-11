Lazio, Sarri boccia Muriqi: l’incubo della Roma il suo erede

La Lazio cerca il vice-Immobile

Se Sarri durante il ritiro aveva difeso Muriqi, adesso è anche lui a bocciarlo. Innegabile il suo impegno, ma la Lazio ha bisogno di una punta che sostituisca Immobile il prima possibile.

Le indiscrezioni portano a Erik Botheim come profilo individuato da Tare per sostituire Muriqi. Botheim ha 21 anni e gioca nel Bodo Glimt, è stato lui a segnare 3 gol alla Roma nei due match che li hanno visti sfidarsi in Conference League.

Il norvegese è alto 1,87 m, caratteristica fondamentale sotto il punto di vista del gioco aereo. Botheim è in scadenza con il Bodo a dicembre 2022 e potrebbe essere per la Lazio un buon colpo, a costo moderato ma con un buon potenziale.