Passata la sfida di Champions, la Lazio deve dare delle risposte in campionato. Per la squadra biancoceleste, la prima cosa da fare sarà dimenticare il disastroso avvio di stagione e la brutta sconfitta di Salerno. Sabato all’Olimpico la squadra affronterà il Cagliari e al team di Sarri servirà lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione della notte europea contro il Celtic.

Le condizioni dei giocatori infortunati della Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, le condizioni di Mattia Zaccagni destano particolare preoccupazione. L’esame ha escluso lesioni all’articolazione dell’anca sinistra. Il giocatore biancoceleste però fa ancora faticato a camminare verrà rivalutato la prossima settimana. Per sabato quindi, dovrebbe essere considerato indisponibile e per il recupero finale potrebbero volerci altre due settimane. Inoltre, anche la coppia difensiva Casale-Romagnoli è indisponibile. Il primo ha riportato una lesione muscolare all’adduttore e starà fuori almeno un’altra settimana. Invece, Alessio ha una distrazione al polpaccio che lo terrà lontano dal campo altri 10 giorni. Entrambi proveranno ad essere presenti per la trasferta di Verona del 9 dicembre, ma verranno valutati quotidianamente.