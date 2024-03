I risultati sulla panchina biancoceleste e le ultime dichiarazioni del tecnico napoletano avevano lasciato presagire a un addio. Ma la Lazio nelle ultime ore ha confermato l’allenatore, e la tempesta si è placata.

Lazio, Sarri confermato dalla società

In attesa di questa sera, quando verrà disputata la gara valida per la 28esima giornata di Serie A contro l’Udinese, la Lazio prova a risolvere le incertezze nate intorno alla panchina. A inizio stagione le due parti avevano concordato, verbalmente, di aspettare il finale di stagione per parlare del futuro.

In seguito agli ultimi eventi, Maurizio Sarri ha comunicato di voler rispettare il contratto e quindi rimanere in biancoceleste fino al 2025. La società sembra voler attendere prima il finale di campionato per capire quali saranno gli scenari per la prossima stagione. Attualmente la Lazio non vorrebbe portare a scadenza il tecnico e non si pensa neanche ad un rinnovo.

L’attuale nono posto in classifica rende la situazione più complicata del previsto, non si può pensare al futuro con i risultati ottenuti fino ad oggi. Troppe le sconfitte collezionate dal tecnico, su 27 gare sono state ben 11. Dunque, tutto è rimandato a fine stagione, Sarri ha ancora undici gare per stravolgere il risultato finale e restare in biancoceleste anche la prossima stagione.