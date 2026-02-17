Lazio, Sarri ritrova Basic. Novità sulle condizioni di Gila, Zaccagni e Pedro

La Lazio sta vivendo una stagione ricca di infortuni. Nelle ultime settimane l’infermeria si è riempita, ma il tecnico Maurizio Sarri inizia a sorridere, anche se a metà, per il rientro di qualche giocatore.

Lazio, torna Basic: le condizioni degli altri infortunati

Finalmente arrivano anche le buone notizie per l’ambiente biancoceleste. In vista dei prossimi impegni di campionato, importanti per il finale di stagione, l’infermeria inizia finalmente a svuotarsi, regalando nuove opzioni tattiche a mister Sarri. Nella prossima sfida di campionato rientrerà Toma Basic. Il centrocampista croato, è pronto a riaggregarsi ai compagni già a partire dalla ripresa degli allenamenti fissata per oggi (martedì) pomeriggio nel centro sportivo di Formello. La Lazio ha in previsione la trasferta contro il Cagliari, gara valida per la 26ª giornata di Serie A.

Sotto monitoraggio e con grande attenzione le condizioni di Pedro, fermato da un problema alla caviglia nella sfida dicontro il Bologna. Lo spagnolo ha subito iniziato un percorso personalizzato per ridurre i tempi di recupero e tornare a disposizione il prima possibile. L’attaccante mira ad essere presente per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, appuntamento importante nella stagione biancoceleste.

Si monitorano anche le condizioni di Gila. Il difensore, ancora sottoposto a vari esami strumentali, in attesa del verdetto ufficiale, continua la terapia conservativa. Se quest’ultima non dovesse bastare, il difensore potrebbe tornare a disposizione in breve tempo; in caso contrario, la Lazio dovrà studiare alternative rapide per non lasciare scoperta la propria linea difensiva. Infine, Mattia Zaccagni, il recupero procede bene e a Torino scenderà in campo.