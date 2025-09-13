Lazio, Sarri si affida a Gila e Romagnoli: intanto la società ha i rinnovi in stand-by

La Lazio cerca di continuare la scia positiva in campionato dopo il successo sul Verona in casa. La formazione di Formello punta a dare continuità anche domani in trasferta a Sassuolo.

Lazio, Gila e Romagnoli ancora senza rinnovo

Il tecnico Sarri sta provando a far del suo meglio con le risorse che ha a disposizione. Intanto per domani, ancora una volta il Comandante punterà su Gila e Romagnoli in zona difensiva. Entrambi i giocatori stanno dando del proprio meglio in questa stagione. Allo stesso tempo, mentre il tecnico punta su di loro, i contratti dei due giocatori sono in scadenza nel 2027.

La società dei biancocelesti al momento ha i rinnovi in stand-by, così come lo è stato il mercato. I due giocatori sono anche tra i più richiesti sul mercato, potrebbero lasciare a fine stagione già se non dovesse trovarsi un giusto accordo tra le parti. Per quanto riguarda l’ex Milan, in caso di addio non resterà in Italia. Lo spagnolo invece, puntava a salutare lo scorso giugno e al momento non sembra intenzionato a prolungare il contratto, considerando le condizioni della società.