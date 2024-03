Lazio, scatta la contestazione. I tifosi vogliono risposte

Momento delicato in casa Lazio

Prima contestazione in casa Lazio, il ko casalingo con l’Udinese non è stato gradito dai tifosi. Al termine della sfida scatta la contestazione, nel mirino dei tifosi biancocelesti finiscono tutti, dal patron Lotito ai calciatori, passando per il tecnico Sarri. Una contestazione pacifica, figlia dei risultati non certo esaltanti e di una stagione al di sotto delle aspettative.

Una Coppa Italia da conquistare che potrebbe salvare la stagione ed un derby in arrivo mai come questa volta importante. Lazio chiamata ad invertire la rotta, al tecnico Sarri e ai calciatori il compito di tornare a regalare gioie ad una tifoseria sempre vicina alla squadra.