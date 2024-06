Fisayo Dele Bashiru è vicinissimo a chiudere un contratto con la Lazio. Il centrocampista anglo-nigeriano costerà ai biancocelesti 6 milioni di euro: 2 di prestito e 4 di obbligo di riscatto. Manca però ancora un dettaglio prima del via libera definitivo alla trattativa che con l’Hatayspor è stata già definita in ogni dettaglio.

Lazio, mancano gli ultimi dettagli, poi la firma per Dele Bashiru

La valutazione iniziale, e dei turchi, è di 7 milioni di euro, la Lazio spinge per non superare i 5 milioni, ma probabilmente si ci fermerà a metà strada. Le prossime ore saranno decisive per la chiusura definitiva del cerchio. Nel momento in cui ci si accorderà definitivamente sulla cifra dell’affare, sarà la volta degli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale, ovvero le visite mediche e la firma del contratto.

Il talento nigeriano è un rinforzo a Baroni per la trequarti, reparto in cui la Lazio continua a muoversi su diversi giocatori da tempo, da Stengs al sogno Greenwood, passando per Samardzic. La società è ora chiamata a velocizzare, vuole regalare a Baroni una Lazio pronta, o quasi, già per la partenza del ritiro estivo.