Lazio, si complica la pista Boulaye Dia | Milan e Bologna ostacolano il suo arrivo

L’addio di Immobile, che ha lasciato la Capitale dopo 8 anni con la Lazio per vestire la maglia del Besiktas, ha lasciato scoperto un posto in attacco, e mentre Fabiani è in trattativa con il Sassuolo per Laurientè e con l’Hammarby per Djukanovic, torna a scaldarsi la pista Boulaye Dia, ormai separato in casa con la Salernitana.

Lazio, anche Milan e Bologna su Boulaye Dia

Sebbene a inizio mercato l’attaccante senegalese sembrasse destinato a indossare i colori biancocelesti, le priorità della campagna acquisti della Lazio sono cambiate, e con Castellanos sempre più vicino alla permanenza, non si era palesato il bisogno di andare a investire su una nuova punta, ma ora che l’attaccante spagnolo è rimasto orfano di un’alternativa valida, il nome dell’ex Villareal è tornato di moda tra la dirigenza biancoceleste.

A complicare il suo arrivo è la forte concorrenza che si è venuta a creare, con Bologna e Milan che avrebbero chiesto informazioni alla società granata per il loro bomber, per il quale potrebbe venire a crearsi un’asta, che potrebbe far schizzare il suo cartellino.