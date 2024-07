Lazio, inviata la prima offerta per Lauriente | La risposta del Sassuolo

Lotito non molla l'esterno francese e prova il colpo

Nonostante gli arrivi di Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin e Nuno Tavares, Lotito ha intenzione di rafforzare ulteriormente la rosa di Baroni, andando a puntellarla nei ruoli in cui si è dimostrata meno incisiva nella passata stagione, e per rimediare alle defezioni subite in questa sessione di calciomercato, complici le partenze di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Lazio, NO del Sassuolo ai 10 milioni per Laurientè

L’ultimo nome sondato dalla Lazio è stato Armand Laurientè, retrocesso con il Sassuolo e alla ricerca del riscatto lontano dall’Emilia, e per fuggire dalla Serie B che sta stretta all’esterno francese, apprezzerebbe di buon grado la meta capitolina che gli assicurerebbe anche un’ottima vetrina per le big d’Europa.

Il patron degli aquilotti avrebbe già inviato una prima offerta si 10 milioni ai neroverdi, che nonostante la retrocessione, non hanno intenzione di svendere i propri big, e di conseguenza continuano a insistere sui 15 milioni richiesti, ma per risolvere questa situazione incresciosa, Fabiani potrebbe fare leva sulla volontà del giocatore.