Lazio, Nuno Tavares esce per infortunio durante l’amichevole con il Trapani

Nuno Tavares non ricorderà con piacere l’esordio con la maglia della Lazio. Il terzino portoghese, appena arrivato in prestito dall’Arsenal, è stato subito gettato nella mischia dal tecnico Marco Baroni. Partito dal primo minuto nell’amichevole odierna contro il Trapani, è dovuto uscire per infortunio già nel corso del primo tempo. Nuno Tavares non è nuovo a questo tipo di infortuni.

Nuno Tavares esce per infortunio nel primo tempo di Lazio-Trapani

Era il 22′, quando l’ex Gunner ha rimediato un problema al flessore sinistro. Immediato il cambio per Tavares, con successiva borsa del ghiaccio sulla gamba. Al suo posto, per terminare l’amichevole, è entrato Pellegrini. Un peccato, visti i primi 20 minuti buoni sia in fase di spinta che di contenimento sulla sua corsia di competenza. da verificare ora le sue condizioni: la speranza dell’ambiente laziale è chiaramente che non sia nulla di grave.