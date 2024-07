Pedro elogia la Lazio: “Nuovo progetto giovani. Noslin mi piace, ha un gran tiro”

Questo è l’anno zero per la Lazio: inizio di un nuovo progetto. Via i senatori, dentro i giovani. Già il mercato questo lo dimostra: nell’estate in cui salutano Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, arrivano Noslin (1999), Tchaouna (2003) e Nuno Tavares (2000). A raccontare il lavoro che ha attuato quest’estate la società a Il Tempo è stato Pedro, uno dei più ‘anziani’ del gruppo e sicuramente uno dei più esperti.

Parla Pedro della nuova Lazio: “I nuovi hanno la mentalità giusta. Ecco cosa mancava l’anno scorso”

Ecco le parole dell’ala spagnola a riguardo: “La Lazio è una squadra buona, sta iniziando ora un nuovo progetto, con tanti giovani. Abbiamo una squadra sempre forte, poi ogni anno è diverso, dobbiamo lavorare forte sulla stessa strada. Abbiamo appena iniziato, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile. I nuovi? Vedo che sono ragazzi ambiziosi. Hanno bisogno di tempo, ma hanno la giusta mentalità. Hanno corsa, velocità, qualità, forza. La società ha fatto questo tipo di inversione, ma tutti quelli che sono venuti qui hanno iniziato alla grande. Mi piace molto Noslin, è rapido e ha un gran tiro. È uno spogliatoio sano, forte, con la giusta mentalità. Chi è arrivato sta portando fiducia, dinamismo, qualità. Tutte cose che mi piacciono. Magari mancava un po’ l’anno scorso“.