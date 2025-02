La Serie A ha chiuso il mercato, la Lazio ha visto in entrata tre acquisti. Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard, tre nuovi giocatori che migliorano il turnover di Baroni. Intanto il mercato estero è ancora aperto e ci sono diverse possibilità di uscita, i biancocelesti hanno l’ultimo esubero, Toma Basic.

Lazio, addio vicino per Basic e Tchaouna

Non è finita l’operazione di completare la rosa, per Basic quindi c’è ancora speranza di trovare la giusta sistemazione. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e restare a Formello senza essere utile non è semplice da gestire sia per lui, sia per le casse della società. A gennaio si era fatta avanti la Cremonese, ma ha rifiutato, nonostante la Lazio avesse trovato un accordo per il prestito. Si era fatto avanti anche il Sassuolo, che sembrava era una meta gradita al giocatore, ma l’accordo non è stato raggiunto.

Ma non è finita, la Lazio potrebbe trovare la sistemazione per Basic già nei prossimi giorni. L’interesse dell’Hajduk Spalato è concreto. In Croazia infatti il mercato chiude l’11 febbraio. La società croata è interessata al centrocampista biancoceleste già dalla passata estate.

In uscita ci sarebbe anche Tchaouna. Dopo l’accordo saltato con il Bologna, a farsi avanti è stato il PSV. Il mercato in Olanda chiude oggi a mezzanotte, ci potrebbe essere una conclusione per l’attaccante francese.