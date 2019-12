Lazio: si riparte dal trentuno

Dopo la seconda vittoria ai danni della Juventus nel giro di neanche un mese, la Lazio dei miracoli di Claudio Lotito e Simone Inzaghi è ora in vacanza, per godere di un meritatissimo riposo. Si riprenderà solamente a fine mese, passato il natale, per preparare la trasferta di Brescia.

Il Brescia

Il prossimo avversario dei biancocelesti sarà il Brescia di Eugenio Corini, una partita delicatissima per entrambi i fronti: la Lazio deve vincere per inseguire il sogno scudetto, con Inter e Juventus che ora sono a sei punti di distanza, mentre per il Brescia vincere sarà fondamentale per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Per ora vacanze per tutti, il campo tornerà a parlare dopo le feste natalizie.